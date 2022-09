The second week of the 2022 season will give every team an opportunity to finally make their season debut.

That will involve only a handful of teams. Most played in tournament action last weekend.

This week features three big tournaments with Cody and Evanston hosting Border War events, while Gillette has their big invite. Greybull is also hosting a tournament, mainly for teams in Class 2A.

The Wee 2 schedule is below. All schedules are subject to change. For any updates, please reach out to david@wyopreps.com.

Tuesday, Aug. 30:

Class 2A

Final Score: Lingle-Ft. Laramie 3 Lusk 1 = 25-16, 25-15, 16-25, 25-18 (conference match)

Interclass

Final Score: 4A Jackson 3 3A Lander 1 = 25-21, 25-22, 23-25, 27-25

Out-of-State Opponent

Final Score: 1A Encampment 3 North Park (Walden, CO) 0 = 25-14, 25-22, 25-21

Thursday, Sept. 1:

Class 2A

Final Score: Lingle-Ft. Laramie 3 Pine Bluffs 2 = 25-12, 25-17, 20-25, 17-25, 15-13 (conference match)

Class 1A

Final Score: Upton 3 Arvada-Clearmont 0 = 25-11, 25-9, 25-12 (conference match)

Interclass

Final Score: 2A Big Piney 3 1A Farson-Eden 1 = 21-25, 25-15, 25-14, 25-17

Out-of-State Opponent

Final Score: 2A Lusk 3 Crawford, NE 0 = 26-24, 25-12, 25-17

Final Score: Sioux County (Harrison, NE) 3 1A Guernsey-Sunrise 0 = 25-12, 25-16, 25-8

Friday, Sept. 2:

Class 3A

Final Score: Rawlins 3 Torrington 2 = 20-25, 25-13, 25-17, 8-25, 15-8 (conference match)

Class 1A

Final Score: #2 Saratoga 3 Farson-Eden 0 = 25-13, 25-10, 25-21 (conference match)

Final Score: Upton 3 Midwest 0 = 25-13, 25-9, 25-16 (conference match)

Final Score: Burlington 3 Ten Sleep 0 = 25-12, 25-15, 25-9 (conference match)

Final Score: #1 Kaycee 3 Hulett 0 = 25-20, 26-24, 25-14 (conference match)

Out-of-State Opponent

Final Score: Yuma, CO 3 2A Pine Bluffs 1 = 25-22, 20-25, 25-15, 25-12

Tournaments

Cody Border Wars Tournament (WY vs. MT) – matches at Sweitzer Gym Courts 1 & 2 and Stock Gym

Final Score: 4A #5 Cody 3 Lockwood, MT 0 = 25-16, 25-12, 25-14

Final Score: Billings Central, MT 3 3A #5 Powell 0 = 25-22, 25-19, 25-18

Final Score: 1A Riverside 3 Laurel, MT 1 = 25-12, 25-15, 13-25, 26-24

Final Score: Hardin, MT 3 3A Lander 1 = 25-17, 19-25, 25-7, 26-24

Final Score: 3A Lovell 3 Dawson County, MT 0 = 25-22, 26-24, 25-21

Final Score: Custer County, MT 3 3A Thermopolis 1 = 24-26, 25-22, 25-22, 25-23

Final Score: Laurel 3 4A Riverton 2 = 18-25, 25-28, 26-24, 19-25, 15-9

Final Score: Billings Central 3 3A Worland 2 = 25-14, 24-26, 22-25, 25-18, 15-9

Final Score: 1A Riverside 3 Park, MT 0 = 25-18, 25-13, 25-19

Final Score: 4A #5 Cody 3 Dawson County, MT 0 = 25-16, 25-13, 25-8

Final Score: Lockwood 3 3A #5 Powell 2 = 25-23, 26-25, 19-25, 25-19, 18-16

Final Score: Laurel 3 3A Thermopolis 0 = 25-15, 25-18, 25-17

Final Score: 3A Worland 3 Custer County 2 = 19-25, 22-25, 25-19, 25-11, 15-8

Final Score: 4A Riverton 3 Hardin 1 = 25-19, 21-25, 25-18, 25-17

Final Score: Billings Central 3 3A Lander 1 = 29-27, 23-25, 25-18, 25-18

Final Score: 3A Lovell 3 Park 0 = 25-16, 25-15, 25-13

Evanston Border Wars Tournament (WY vs. UT/ID) – matches at Evanston HS Courts 1 & 2 and Davis Middle School Courts 1 & 2

Final Score: 3A #2 Mountain View 2 South Summit, UT 1 = 25-20, 23-25, 15-5

Final Score: 3A #1 Lyman 2 North Summit, UT 0 = 25-22, 25-18

Final Score: 1A #3 Cokeville 2 Waterford, UT 1 = 25-23, 19-25, 15-8

Final Score: Juan Diego, UT 2 4A Cheyenne East 1 = 17-25, 25-23, 15-13

Final Score: Syracuse, UT 2 4A Rock Springs 0 = 25-15, 25-11

Final Score: 4A Green River 2 APA Draper, UT 1 = 11-25, 25-18, 15-13

Jordan, UT at 4A Evanston - MISSING SCORE

Final Score: South Summit 2 4A Star Valley 0 = 25-18, 25-15

3A #4 Pinedale vs. Stansbury, UT - MISSING SCORE

Final Score: 3A #2 Mountain View 2 North Summit 0 = 25-18, 25-14

Final Score: Syracuse 2 3A Lyman 0 = 25-23, 25-14

Final Score: 4A Jackson 2 Waterford 1 = 24-26, 25-18, 15-6

Final Score: 4A Cheyenne East 2 Spanish Fork, UT 0 = 25-15, 25-16

Final Score: Juan Diego 2 4A Star Valley 1 = 25-19, 25-27, 15-2

Final Score: 1A #3 Cokeville 2 APA Draper 0 = 25-17, 25-22

South Summit at 4A Evanston - MISSING SCORE

Final Score: 4A Rock Springs 2 Jordan 0 = 25-18, 25-23

Final Score: 4A Green River 2 Stansbury 0 = 25-15, 27-25

Final Score: Syracuse 2 3A #2 Mountain View 1 = 17-25, 25-17, 17-16

Final Score: Spanish Fork 2 1A #3 Cokeville 1 = 26-27, 25-12, 15-12

Final Score: Waterford 2 3A #4 Pinedale 0 = 25-18, 26-24

3A #1 Lyman vs. APA Draper - MISSING SCORE

Final Score: 4A Cheyenne East 2 South Summit 0 = 25-19, 27-26

4A Jackson vs. Grace, ID - MISSING SCORE

Final Score: North Summit 2 4A Green River 0 = 25-22, 27-25

Juan Diego at 4A Evanston - MISSING SCORE

Final Score: Syracuse 2 4A Star Valley 0 = 25-12, 25-20

Final Score: 3A #2 Mountain View 2 Stansbury 0 = 25-18, 25-14

Final Score: 4A Rock Springs 2 Waterford 0 = 25-17, 25-20

Final Score: 1A #3 Cokeville 2 Grace 1 = 17-25, 25-20, 15-13

Final Score: North Summit 2 4A Jackson 0 = 25-15, 25-21

3A #1 Lyman vs. Jordan - MISSING SCORE

3A #4 Pinedale vs. APA Draper - MISSING SCORE

Final Score: 4A Star Valley 2 Spanish Fork 0 = 25-16, 25-18

Final Score: Juan Diego 2 4A Green River 0 = 25-23, 25-23

Final Score: 4A Rock Springs 2 Stansbury 0 = 25-19, 25-16

4A Jackson vs. Jordan - MISSING SCORE

Final Score: 4A Cheyenne East 2 Grace 0 = 25-15, 25-14

Spanish Fork at 4A Evanston - MISSING SCORE

3A #4 Pinedale vs. Grace - MISSING SCORE

Gillette Invite (at CCHS, TBHS, Sage Valley Jr. High, & Twin Spruce Jr. High)

Final Score: Rapid City (SD) Stevens 2 4A Campbell County 0 = 28- 26, 25-21

Final Score: 3A Newcastle 2 St. Thomas More (SD) 1 = 23-25, 25-21, 26-24

Final Score: 4A #2 Thunder Basin 2 2A #3 Sundance 0 = 25-20, 25-10

Final Score: 4A #1 Kelly Walsh 2 Rapid City (SD) Central 0 = 25-11, 25-9

Final Score: 2A #1 Big Horn 2 4A #4 Natrona County 1 = 25-19, 22-25, 25-20

Final Score: 2A Wright 2 4A Sheridan 0 = 25-8, 26-24

Final Score: 3A Buffalo 2 4A Cheyenne South 0 = 25-18, 25-17

Final Score: 4A Cheyenne Central 2 3A Moorcroft 1 = 18-25, 25-16, 25-17

Final Score: Rapid City (SD) Christian 2 3A Wheatland 0 = 25-20, 25-19

Final Score: 4A #3 Laramie 2 3A #3 Douglas 0 = 25-14, 25-13

Final Score: Spearfish, SD 2 3A Glenrock 0 = 25-18, 25-16

Final Score: Scottsbluff, NE 2 2A Burns 0 = 25-20, 27-25

Final Score: 4A Campbell County 2 3A Buffalo 1 = 23-25, 25-22, 25-14

Final Score: 4A Cheyenne Central 2 St. Thomas More 0 = 25-15, 25-13

Final Score: 4A #2 Thunder Basin 2 3A Wheatland 0 = 25-13, 25-17

Final Score: #1 Kelly Walsh 2 #3 Laramie 0 = 26-24, 25-12

Final Score: 4A #4 Natrona County 2 3A Glenrock 0 = 25-8, 25-15

Final Score: 4A Sheridan 2 Scottsbluff 0 = 25-17, 25-17

Final Score: Rapid City Stevens 2 4A Cheyenne South 0 = 25-22, 25-9

Final Score: Moorcroft 2 Newcastle 0 = 25-19, 25-19

Final Score: Rapid City Christian 2 2A #3 Sundance 0 = 25-10, 25-13

Final Score: Rapid City Central 2 3A #3 Douglas 0 = 25-20, 25-15

Final Score: 2A #1 Big Horn 2 Spearfish 1 = 22-25, 25-19, 25-13

Final Score: Burns 2 Wright 1 = 19-25, 25-17, 25-18

Final Score: Campbell County 2 Cheyenne South 0 = 25-15, 25-16

Final Score: St. Thomas More 2 3A Moorcroft 0 = 25-21, 25-20

Final Score: 4A #2 Thunder Basin 2 Rapid City Christian 1 = 20-25, 25-23, 25-17

Final Score: 4A #1 Kelly Walsh 2 3A #3 Douglas 0 = 25-8, 25-19

Final Score: 4A #4 Natrona County 2 Spearfish = 25-20, 25-10

Final Score: 2A Burns 2 4A Sheridan 0 = 25-14, 25-22

Final Score: Rapid City Stevens 2 3A Buffalo 1 = 23-25, 25-17, 25-21

Final Score: 4A Cheyenne Central 2 3A Newcastle 0 = 26-24, 25-18

Final Score: 3A Wheatland 2 2A #3 Sundance 0 = 25-17, 25-15

Final Score: 4A #3 Laramie 2 Rapid City Central 0 = 25-23, 25-19

Final Score: 2A #1 Big Horn 2 3A Glenrock 0 = 25-20, 25-19

Final Score: Scottsbluff 2 2A Wright 1 = 25-16, 22-25, 25-20

Greybull HSVB Invite (2 courts at High School & 1 court at Middle School)

Final Score: #2 Tongue River 2 Greybull 1 = 25-23, 18-25, 15-7

Final Score: #5 Rocky Mountain 2 Wyoming Indian 0 = 25-14. 25-10

Final Score: 1A #4 Little Snake River 2 2A Shoshoni 1 = 25-19, 22-25, 15-13

Final Score: Greybull 2 #4 Kemmerer 0 = 25-20, 25-23

Final Score: #2 Tongue River 2 Wind River 0 = 25-8, 25-15

Final Score: Shoshoni 2 Wyoming Indian 0 = 25-9, 25-24

Final Score: 1A #4 Little Snake River 2 2A #5 Rocky Mountain 1 = 24-25, 25-22, 15-14

Final Score: Greybull 2 Wind River 0 = 25-13, 25-15

Final Score: #4 Kemmerer 2 #2 Tongue River 0 = 25-24, 25-24

Final Score: 1A #4 Little Snake River 2 2A Wyoming Indian 0 = 25-12, 25-9

Final Score: Shoshoni 2 #5 Rocky Mountain 0 = 25-16, 25-16

Final Score: #4 Kemmerer 2 Wind River 0 = 25-18, 25=19

Saturday, Sept. 3:

Class 1A

Final Score: Rock River 3 Midwest 0 = 25-18, 25-11, 25-11

Final Score: Rock River 3 Arvada-Clearmont 0 = 25-14, 25-20, 25-8

Final Score: #4 Southeast 3 #1 Kaycee 1 = 27-25, 25-23, 23-25, 26-24

Tournaments

Cody Border Wars Tournament (WY vs. MT) – matches at Sweitzer Gym Courts 1 & 2 and Stock Gym

Final Score: 4A Riverton 3 Lockwood 0 = 25-21, 27-25, 25-15

Final Score: 3A #5 Powell 3 Hardin 1 = 25-16, 25-20, 24-26, 25-11

Final Score: Dawson County 3 3A Thermopolis 0 = 25-20, 25-23, 25-21

Final Score: Laurel 3 3A Lovell 1 = 26-24, 25-8, 14-25, 25-13

Final Score: 4A #5 Cody 3 Billings Central 0 = 25-6, 25-19, 25-17

Final Score: 3A Lander 3 Custer County 0 = 25-16, 25-15, 25-13

Final Score: Hardin 3 3A Thermopolis 0 = 25-11, 25-13, 25-16

Final Score: 1A Riverside 3 Dawson County 1 = 25-24, 18-25, 26-24, 25-18

Final Score: 3A Worland 3 Park 0 = 25-21, 25-21, 25-16

Final Score: Billings Central 3 4A Riverton 2 = 25-13, 17-25, 20-25, 25-18, 15-12

Final Score: Lockwood 3 3A Lander 2 = 25-18, 22-25, 25-17, 18-25, 15-11

Final Score: 1A Riverside 3 Custer County 0 = 25-13, 25-15, 25-19

Final Score: 3A #5 Powell 3 Park 0 = 25-15, 25-15, 25-14

Final Score: Laurel 3 3A Worland 2 = 25-14, 25-27, 20-25, 27-25, 15-12

Final Score: Lockwood 3 3A Lovell 0 = 25-15, 26-24, 25-23

Final Score: 4A #5 Cody 3 Hardin 0 = 25-12, 25-9, 25-15

Both states won 16 matches = tie

Team Champion = Cody (4-0) & Laurel, MT (5-0) both went undefeated. The first tiebreaker is sets lost. Cody went through the tournament without dropping a set, Cody is the tournament champion for the second straight year.

Evanston Border Wars Tournament (WY vs. UT/ID) – matches at Evanston HS Courts 1 & 2 and Davis Middle School Courts 1 & 2

Final Score: 4A Cheyenne East 2 Stansbury 0 = 25-21, 25-15

3A #4 Pinedale vs. Jordan - MISSING SCORE

Final Score: 4A Green River 2 Grace 0 = missing scores

3A #1 Lyman vs. Waterford - MISSING SCORE

4A Star Valley vs. North Summit - MISSING SCORE

4A Jackson vs. Spanish Fork - MISSING SCORE

Final Score: 4A Rock Springs 2 APA Draper 0 = 25-22, 25-17

Final Score: Juan Diego 2 1A #3 Cokeville 1 = 18-25, 27-25, 15-10

Final Score: 4A Cheyenne East 2 Waterford 0 = 25-19, 25-11

Final Score: Spanish Fork 2 4A Green River 1 = missing scores

3A #2 Mountain View vs. Jordan - MISSING SCORE

3A #1 Lyman vs. Grace - MISSING SCORE

Stansbury at 4A Evanston - MISSING SCORE

Final Score: APA Draper 2 4A Jackson 0 = 25-13, 25-15

4A Star Valley vs. Jordan - MISSING SCORE

4A Rock Springs vs. Juan Diego - MISSING SCORE

Final Score: Syracuse 2 4A Cheyenne East 0 = 25-13, 25-21

3A #4 Pinedale vs. Spanish Fork - MISSING SCORE

3A #2 Mountain View vs. Grace - MISSING SCORE

Final Score: South Summit 2 1A #3 Cokeville 0 = 25-21, 25-17

Final Score: 4A Cheyenne East 2 North Summit 0 = 25-18, 25-17

Final Score: APA Draper 2 4A Evanston 1 = 25-13, 19-25, 15-13

4A Star Valley vs. Waterford - MISSING SCORE

4A Jackson vs. Stansbury - MISSING SCORE

Final Score: Syracuse 2 4A Green River 0 = 25-7, 25-12

4A Rock Springs vs. Grace - MISSING SCORE

3A #1 Lyman vs. Spanish Fork - MISSING SCORE

3A #4 Pinedale vs. South Summit - MISSING SCORE

North Summit at 4A Evanston - MISSING SCORE

Final Score: Syracuse 2 1A #3 Cokeville 0 = 25-11, 25-16

Final Score: Juan Diego 2 3A #2 Mountain View 1 = 25-21, 20-25, 15-11

4A Jackson vs. South Summit

Final Score: 4A Green River 2 Jordan 0 = missing scores

Final Score: APA Draper 2 4A Star Valley 1 = 25-16, 21-25, 15-2

3A #1 Lyman vs. Stansbury

3A #4 Pinedale vs. Juan Diego

Final Score: Syracuse 2 4A Evanston 0 = 25-20, 25-13

Final Score: North Summit 2 1A #3 Cokeville 0 = 25-23, 25-20

Final Score: 3A #2 Mountain View 2 Waterford 0 = 25-19, 27-26

4A Rock Springs vs. South Summit

Gillette Invite (at CCHS, TBHS, Sage Valley Jr. High, & Twin Spruce Jr. High)

Gold Bracket at CCHS

Final Score: #1 Kelly Walsh 2 Rapid City (SD) Christian 0 = 25-9, 25-23

Final Score: Scottsbluff, NE 2 Rapid City (SD) Stevens 1 = 20-25, 26-24, 25-20

Final Score: 2A #1 Big Horn 2 4A Cheyenne Central 0 = 26-24, 25-21

Final Score: #4 Natrona County 2 #2 Thunder Basin 1 = 22-25, 25-17, 25-23

Final Score: Rapid City Stevens 2 Rapid City Christian 0 = 25-12, 25-20 - consolation

Final Score: #2 Thunder Basin 2 Cheyenne Central 1 = 25-18, 22-25, 25-21 - consolation

Final Score: #1 Kelly Walsh 2 Scottsbluff 0 = 25-15, 25-15 - semifinal

Final Score: 4A #4 Natrona County 2 2A #1 Big Horn 1 = 22-25, 25-21, 25-15 - semifinal

Final Score: 4A #2 Thunder Basin 2 Rapid City Stevens 1 = 30-28, 25-27, 25-15 - 5th place

Final Score: Rapid City Christian 2 4A Cheyenne Central 1 = 25-20, 21-25, 25-17 - 7th place

Final Score: Scottsbluff 2 2A #1 Big Horn 0 = 25-15, 25-12 - 3rd place

Final Score: #1 Kelly Walsh 2 #4 Natrona County 0 = 25-13, 25-17 - Championship

Silver Bracket at TBHS

Final Score: #3 Laramie 2 Spearfish, SD 0 = 25-7, 25-18

Final Score: 2A Wright 2 St. Thomas More (Rapid City, SD) 1 = 23-25, 25-23, 25-13

Final Score: 2A Burns 2 3A Buffalo 1 = 17-25, 25-22, 25-20

Final Score: 4A Campbell County 2 3A Moorcroft 0 = 25-22, 25-22

Final Score: Buffalo 2 Moorcroft 0 = 25-22, 25-22 - consolation

Final Score: St. Thomas Moore 2 Spearfish 1 = 29-27, 20-25, 25-19 - consolation

Final Score: 4A #3 Laramie 2 2A Wright 0 = 25-21, 25-15 - semifinal

Final Score: 4A Campbell County 2 2A Burns 0 = 25-12, 25-20 - semifinal

Final Score: 3A Moorcroft 2 Spearfish 0 - 25-21, 25-23 - 7th place

Final Score: St Thomas Moore 2 3A Buffalo 0 = 28-26, 25-18 - 5th place

Final Score: Burns 2 Wright 1 = 25-12, 23-25, 25-17 - 3rd place

Final Score: #3 Laramie 2 Campbell County 0 = 25-16, 25-22 - championship

Bronze Bracket at Sage Valley & Twin Spruce

Final Score: 3A Wheatland 2 2A Sundance 0 = 25-15, 25-20

Final Score: Sheridan 2 Cheyenne South 1 = 17-25, 25-23, 25-23

Final Score: Newcastle 2 Glenrock 0 = 25-18, 25-10

Final Score: 3A #3 Douglas 2 Rapid City (SD) Central 0 = 25-16, 25-10

Final Score: 2A Sundance 2 4A Cheyenne South 1 = 15-25, 25-11, 25-21 - consolation

Final Score: 3A Glenrock 2 Rapid City Central 0 = 25-21, 25-22 - consolation

Final Score: 3A Wheatland 2 4A Sheridan 0 = 25-18, 25-10 - semifinal

Final Score: #3 Douglas 2 Newcastle 1 = 25-14, 22-25, 25-23 - semifinal

Final Score: 4A Cheyenne South 2 Rapid City Central 0 = 26-24, 25-10 - 7th place

Final Score: 3A Glenrock 2 2A Sundance 0 = 25-17, 26-24 - 5th place

Final Score: 3A Newcastle 2 4A Sheridan 0 = 25-14, 25-22 - 3rd place

Final Score: Wheatland 2 #3 Douglas 0 = 25-10, 25-19 - championship

Greybull HSVB Invite (2 courts at High School & 1 court at Middle School)

Final Score: 2A Greybull 2 1A #4 Little Snake River 0 = 25-19, 25-18

Final Score: #4 Kemmerer 2 #5 Rocky Mountain 1 = 25-18, 20-25, 15-10

Final Score: #5 Rocky Mountain 2 #2 Tongue River 0 = 25-21, 25-17

Final Score: Shoshoni 2 #4 Kemmerer 1 = 25-22, 19-25, 15-9

Final Score: Wind River 2 Wyoming Indian 0 = 25-22, 25-22

Final Score: Shoshoni 2 #2 Tongue River 1 = 21-25, 25-13, 15-7

Final Score: Greybull 2 Wyoming Indian 0 = 25-12, 25-18

Final Score: 1A #4 Little Snake River 2 2A Wind River 0 = 25-17, 25-16