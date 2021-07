Cheyenne Frontier Days Rodeo Results From Third Performance

Cheyenne Frontier Days unofficial results from Monday, July 26:

Bareback Riding: 1, Orin Larsen, Inglis, Manitoba, 86.5 points on Andrews Rodeo’s Rylee’s Rasin Cane, $2,4484. 2, Clayton Biglow, Clements, Calif., 86, $1,836. 3, Mason Clements, Spanish Fork, Utah, 83, $1,224. 4, R.C. Landingham, Hat Creek, Calif., 80, $612.

· Breakaway Roping: 1, Bradi Good, 4.1 seconds, $2,952. 2, Anna Calloway, Billings, Mont., $2,214. 3, Tana Johnson, Kersey, Colo., 5.1, $1,476. 4, Amanda Coleman, Stephenville, Texas, 18.0, $737.

· Tie-Down Roping: 1, Bo Pickett, Caldwell, Idaho, 11.3 seconds, $1,899. 2, Trenton Smith, Bigfoot, Texas, 12.9, $1,424. 3, Garrett Busby, Steamboat Springs, Colo., 13.7, $949. 4, (tie) Tanner Green, Cotulla, Texas, and Lane Livingston, Seymour, Texas, 14.0, $238 each.

· Rookie Saddle Bronc Riding: First round leaders– 1, Colt Cunningham, Rose, Okla., 80 points. 2, Jade Taton, Kersey, Colo., 78. 3, Dylan Schofield, Philip, S.D., 77. 4, (tie) Wyatt Lohman, Weatherford, Okla., and Rowdy Dunklin, Malakoff, Texas, 76. Second round leaders – 1, Bailey Bench, Oakley, Idaho, 71 points. 2, Locky Shepherd, Snyder, Texas, 67. 3, Caleb Meeks, Geraldine, Mont., 64. 4, Lucas Macza, High River, Alberta, 62.

· Saddle Bronc Riding: 1. Ben Anderson, Rocky Mountain House, Alberta, 88 points on Dakota Rodeo’s Bridal Shower, $2,354. 2, Stetson Wright, Milford, Utah, 87.5, $1,766. 3, Cash Wilson, Wall, S.D., 84.5, $1,177. 4, Mitch Pollock, Winnemucca, Nev., 83.5, $589.

· Team Roping: 1, Britt and Jake Smith, Broken Bow, Okla., 8.4 seconds, $1,847 each. 2, Jake Clay, Sapulpa, Okla., and Billie Jack Saebens, Nowata, Okla., 11.5, $1,386 each. 3, Dustin Egusquiza, Marianna, Fla., and Travis Graves, Jay, Okla., 15.3, $924 each. 4, Nick Sartain, Bandera, Texas, and Reagan Ward, Edmond, Okla., 16.4, $462 each.

· Steer Wrestling: 1, Curtis Cassidy, Donalda, Alberta, 5.9 seconds, $1,951. 2, Reed Kraeger, Elwood, Neb., 6.2, $1,463 . 3, Marc Joiner, Loranger, La., 7.0, $975 . 4, Grady Payne, Stephenville, Texas, 7.6, $488.

· Barrel Racing: 1, Hailey Kinsel, Cotulla, Texas, 17.22 seconds, $2,225. 2, Bradi Good, Abilene, Texas, 17.55, $1,669. 3, Tarryn Lee, St. David, Ariz., 17.66, $1,112. 4, Jamie Chaffin, Burwell, Neb., 17.80, $556.

· Bull Riding: 1, (tie) Jordan Spears, Redding, Calif., on United Pro Rodeo’s Diamond Cutter, and Chase Dougherty, Decatur, Texas, on Dakota Rodeo’s Sun Dog, 86 points, $2,098 each. 3, J.C. Mortenson, Paulden, Ariz., 85.5, $1,198. 4, (tie) Ky Hamilton, Mackay, Queensland, Australia; Sage Kimzey, Salado, Texas, and Dustin Boquet, Bourg, La., 84 points, $200 each.

· Wild Horse Race: 1, New Mexico Playboys, $782. 2, Lazy Hatted J, $587. 3, 3-N, $391. 4, Butin Pump, $196.

Rodeo action at the 125th Daddy of 'em all is scheduled to resume today [July 27] at noon.